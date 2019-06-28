Эвакуация в городе Тулун Иркутской области продолжится ночью

ТАСС, 28 июня. Эвакуация в городе Тулун Иркутской области, где в пятницу из-за паводка оказались подтоплены 887 жилых домов с населением более 1770 человек, будет продолжаться всю ночь, сообщили ТАСС в ЕДДС Тулуна.

"Да, будем работать, пока не вывезем людей", - сказал собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможности проведения эвакуации в темное время суток.

Как следует из размещенного на сайте местной администрации видеосообщения, в городе подтоплена автостанция, приостановлено движение общественного транспорта. Проходящий через Тулун участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" закрыт из-за угрозы выхода воды на проезжую часть. Для местных жителей открыты два пункта временного размещения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня, в 27-и населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.