Более 350 человек вывезли с затопленных территорий в Иркутской области

ИРКУТСК. 28 июня. /ТАСС/. Более 350 жителей пострадавшего от паводка города Тулун в Иркутской области вывезли с затопленных территорий. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В пунктах временного пребывания пострадавших по состоянию на 02:00 (21:00 мск) 29 июня 2019 года размещено 150 человек, в том числе 39 детей. Вывезено с затопленных территорий более 350 пострадавших", - говорится в сообщении. Эвакуация продолжается.

Отмечается, что, по последним данным, уровень воды превысил 12 м при критической отметке в 7 м. В администрации добавили, что открыты пункты временного пребывания в двух школах и детском саду.

Ранее сообщалось, что подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.