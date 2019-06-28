Более 400 жителей эвакуировали катерами, лодками и вертолетом в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 400 пострадавших от паводка жителей иркутского города Тулун эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Различными способами - катерами, лодками и вертолетом эвакуировано более 400 человек", - сообщил собеседник агентства. По данным пресс-службы, точно количество эвакуированных установить сложно.

Как сообщается на странице администрации Тулуна "ВКонтакте", в эвакуации задействовано 10 аэролодок и 15 лодок как МЧС, так и добровольцев. На месте работают более около 56 сотрудников ведомства и 50 волонтеров. "В пунктах временного пребывания пострадавших по состоянию на 03:30 (22:30 мск пятницы) 29 июня размещено 250 человек, в том числе 72 ребенка", - уточнили в администрации.

Отмечается, что, по последним данным, уровень воды в городе превысил 12 м при критической отметке в семь метров, подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.

В новость внесены изменения (23:11 мск) - добавлены подробности.