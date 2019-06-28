Уровень воды в городе Тулуне в Иркутской области вырос еще на 40 см

ТАСС, 29 июня. Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун в Иркутской области вырос еще на 40 см и достиг 13,3 м при критической отметке в 7 м, сообщила в субботу администрация Тулуна на своем сайте.

"Уровень воды в реке Ия на 06:00 (01:00 мск) 29 июня составил 1332 см (+40)", - говорится в сообщении. По данным на 04:00 (23:00 мск 28 июня) уровень воды составлял 1292 см.

Ранее сообщалось, что более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета. В пунктах временного пребывания размещено около 250 человек. Подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.