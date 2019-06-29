Власти Нижнеудинска сообщили, что обстановка с наводнением стабилизируется

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе Иркутской области, пострадавших от паводка, падает, обстановка стабилизируется. Об этом в субботу сообщили представители муниципальных администраций на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

"Обстановка стабилизируется, на 08:00 (03:00 мск) уровень воды 358 см, вода падает. Еще пока оценивается ущерб, 311 человек размещено в пунктах временного размещения (ПВР). Требуется помощь вещами и продуктами питания, питьевой водой", - сказал представитель муниципалитета. Критический уровень в реке Уда в районе Нижнеудинска составляет 320 см.

Представитель Нижнеудинского района также подтвердил снижение уровня воды. "Еще не везде возможно проехать, 288 домов и приусадебных участков пострадало, но это не окончательная цифра. Сейчас вещи развозим, продукты питания, воду в ПВР, нужны одеяла, подушки. Четыре дома полностью унесло, но это не последняя цифра", - сказал он.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы сотни их жителей.