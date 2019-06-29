Водозабор в Тулуне полностью затопило паводком

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Водозабор в городе Тулуне Иркутской области, где почти 900 жилых домов пострадали от паводка, полностью затоплен. Жителей снабжают водой из артезианских скважин, сказал в субботу ТАСС председатель городского комитета ЖКХ Андрей Нижегородцев.

На 12:00 (07:00 мск) уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг 13,83 м при критической отметке в семь метров. Работа водозабора была приостановлена на ночь, по расчетам властей, запаса воды должно хватить на 12 часов, однако администрация попросила жителей рационально использовать питьевую воду, по возможности сократить ее расход.

"Водозабор остановлен, затоплен полностью. Сейчас есть промежуточные емкости порядка 600-700 кубов воды .... Сети водоснабжения, возможно, и, наверное, процентов 99, повреждены и оценить ситуацию на затопленной территории невозможно. Поэтому кратковременно включать [промежуточные емкости] будем, чтобы жители набрали воды", - сказал он.

По его словам, жителям развозят воду на водовозах, которые заполняют из артезианских скважин.

В Тулуне с населением почти 42 тыс. человек на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения, где в настоящее время находятся 125 человек, сообщили в ведомстве.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.