Инфраструктура железной дороги в Иркутской области от наводнения не пострадала

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Иркутской области от паводка не пострадала, говорится в воскресенье в сообщении службы корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"Инфраструктура железной дороги от паводков не пострадала. Движение поездов осуществляется по графику под контролем специалистов", - говорится в сообщении.

Силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. Сформировано 12 противоразмывных поездов, на круглосуточном дежурстве находятся 19 пожарных поездов и 12 восстановительных. Для ликвидации последствий железнодорожники предоставляют пострадавшим от наводнения муниципалитетам тяжелую автомобильную технику и производственные помещения для размещения эвакуированных. Для доставки гуманитарной помощи к местам подтопления в составах поездов выделены вагоны.

В подтопленном Тулунском районе, где нарушено движение автомобильного транспорта, ВСЖД по заявкам администрации отправляет пригородные поезда. 29 и 30 июня между населенными пунктами района совершено свыше 10 рейсов, перевезено больше 1,2 тыс. человек. От паводка пострадало около 650 семей сотрудников железной дороги, для них и для других жителей районов организован сбор средств, вещей первой необходимости и продуктов питания. Молодежь ВСЖД сформировала волонтерские отряды в Тайшете, Нижнеудинске и Тулуне для оказания помощи пострадавшим и доставке гуманитарной помощи.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализированы.