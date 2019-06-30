Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после убийства в торговом центре

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 22-летнего молодого человека, произошедшего в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Новосибирска 29 июня, говорится в распространенном в воскресенье сообщении СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 22-летнего молодого человека", - говорится в сообщении.

По данным СК 23-летний молодой человек около 22:00 (18:00 мск) пришел в ТРЦ "Эдем", где в подсобном помещении одного из кафе выстрелил в 22-летнего работника этого кафе. Торговый центр располагается в Советском районе. Незамедлительно прибывшие на место преступления сотрудники полиции в процессе переговоров предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований. В итоге он покончил с собой.