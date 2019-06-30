Более 100 животных спасли за сутки в зоне наводнения в иркутском Тулуне

ТАСС, 30 июня. Спасатели и кинологи за сутки спасли в зоне наводнения в городе Тулуне Иркутской области более 100 животных. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Совместными усилиями только за сутки были спасены более 100 животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам", - сказал собеседник агентства. Собак и кошек, чьих хозяев пока не нашли, отправят в иркутский питомник.

В МЧС рассказали, что, патрулируя затопленную территорию жилого сектора города, спасатели снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Крупный рогатый скот выводят из подтопленных построек.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализированы.