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Паводки в Иркутской области

Более 100 животных спасли за сутки в зоне наводнения в иркутском Тулуне

Собаки и кошки, чьи хозяева пока не нашлись, будут находиться в иркутском питомнике
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ТАСС, 30 июня. Спасатели и кинологи за сутки спасли в зоне наводнения в городе Тулуне Иркутской области более 100 животных. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Совместными усилиями только за сутки были спасены более 100 животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам", - сказал собеседник агентства. Собак и кошек, чьих хозяев пока не нашли, отправят в иркутский питомник.

В МЧС рассказали, что, патрулируя затопленную территорию жилого сектора города, спасатели снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Крупный рогатый скот выводят из подтопленных построек.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализированы.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области
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