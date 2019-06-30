Власти Иркутской области предполагают, что более 600 голов скота погибло в зоне паводка

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 600 голов крупного рогатого скота, лошадей и свиней, возможно, погибло в зоне паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального правительства.

По данным министерства сельского хозяйства, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Зиминского районов.

"Поголовье крупного рогатого скота (в зоне наводнения - прим. ТАСС) составляет более 5,5 тыс. голов. Возможно, погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади - 52 головы, возможно, все погибли", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории пострадавших районов подтоплены посевы более 3,6 тыс. га зерновых культур, 25 га картофеля, 272 га сенокосов. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена. В ведомстве сообщили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения районах определят после спада воды.

Ранее, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на совещании в Братске у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области оценил ущерб сельскому хозяйству региона примерно в 300 млн рублей.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах, подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.