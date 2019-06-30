В Иркутской области набирают добровольцев для ликвидации последствий наводнения

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Иркутской области объявило набор добровольцев для ликвидации последствий паводка в подтопленных районах. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службы ведомства.

"Приветствуются организованные группы от пяти до семи человек с опытом работы в режиме чрезвычайной ситуации (пожары, наводнения). Также берем новичков от 18 лет, хорошо экипированных", - говорится в сообщении.

Добровольцам предстоит освобождать от завалов дороги и социальные объекты, помогать сотрудникам МЧС. Телефон для записи на участие в работах по ликвидации паводка: 8-914-897-98-38.

Первая отправка добровольцев запланирована на 3 июля, к этому времени необходимо набрать около 100 человек. Сейчас МЧС согласует с Восточно-Сибирской железной дорогой выделение специального вагона для доставки волонтеров в подтопленные населенные пункты.

Более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек, пострадали от наводнения в Иркутской области с начала дождевого паводка, с 25 июня. По состоянию на утро воскресенья, остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек. Всего из опасных зон были эвакуированы более 2 тыс. человек. В результате стихии погибли пять человек, двое пропали без вести, включая ребенка.