Почти 30 тыс. жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. жителей пяти районов Иркутской области остаются без электроснабжения из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются около 29 700 человек", - указывается в тексте.

Света нет в ряде населенных пунктов Тулунского, Чунского, Тайшетского, Нижнеудинского и Заларинского районов.

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) сообщила, что занимается восстановлением электроснабжения на подтопленных территориях Иркутской области и планирует сформировать до 18 бригад с привлечением тяжелой техники, которые будут работать в точках, где подача электричества осложнена из-за паводка.

"За сутки энергетикам удалось ввести в работу воздушные линии (ВЛ) 110 кВ "Тулун - Бадар" с отпайками, ВЛ 10 кВ "Рубахино - Кушун", ВЛ 10 кВ "Икей - Харантей", их потребители - более 100 человек, запитаны (от сети). Для восстановления электроснабжения в населенных пунктах ИЭСК будет применять тяжелую технику: гусеничный вездеход, снегоболотоход, четыре гидроподъемника, четыре автокрана, три бурильных автомобиля, три бортовых автомобиля, три дизель-генератора, два экскаватора, два бульдозера, два бензовоза, 10 бригадных автомобилей. Также планируется сформировать до 18 бригад с привлечением техники", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице ИЭСК в Facebook.

По данным компании, в Иркутской области в зоне ответственности ИЭСК без электроснабжения из-за паводка остаются 8394 человека в 42 населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Заларинского районов. На местах сегодня работают семь бригад. Из-за повышения уровня воды в реке Тогне осложнилась ситуация в селе Тогна Заларинского района: там отключена вручную по запросу администрации линия 10 кВ "Моисеевка - Тогна".