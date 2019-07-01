Бывший топ-менеджер "Вертолетов России" возглавил министерство промышленности Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер холдинга "Вертолеты России" Сергей Желтиков возглавил Министерство промышленности и торговли Бурятии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"1 июля глава Бурятии Алексей Цыденов на планерном совещании правительства региона представил нового министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), а затем в холдинге "Вертолеты России", - сообщили в пресс-службе.

Сам Желтиков отметил два основных направления в своей предстоящей работе в качестве приоритетных. "Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в "Вертолетах России", это организация производства новых моделей вертолетов, а также нового самолета "Байкал" (ТВС-2ДТС). Плюс в этой же связке идут и вопросы, касающиеся развития и поддержки других крупных промышленных предприятий республики, а также стоит задача - помощь и развитие малого предпринимательства", - приводит его слова пресс-служба.

37-летний Желтиков родился в Новосибирской области. В разные годы работал в международной аудиторской компании Ernst&Young, на У-УАЗ. С января 2014 по январь 2018 года занимал должность директора по финансам и экономике холдинга "Вертолеты России". С января 2018 по февраль 2019 года исполнял обязанности заместителя гендиректора по финансам и инвестициям холдинга.

Прежний министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин с марта 2019 года занимает пост заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.