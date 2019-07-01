Два фельдшерских пункта полностью разрушены паводком в Чунском районе Приангарья

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) были полностью затоплены в результате паводка в Чунском районе Иркутской области, они не подлежат восстановлению. Вместо них будут построены новые, заявил в понедельник секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Юрий Степанов на селекторном совещании с представителями муниципальных администраций, которое провел председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол.

"У нас два ФАПа полностью затоплены на территории района, они восстановлению не подлежат. По информации главврача [районной больницы], министерство здравоохранения включило строительство новых ФАПов в программу", - сказал он.

По его словам, на территории района отмечается незначительное снижение уровня воды. Поселок Октябрьское подтоплен наполовину, в воскресенье был затоплен детский садик и, частично, школа с администрацией. В районе развернуты три пункта временного размещения. "Переполнен Октябрьский пункт - 139 человек там на сегодня, ищем дополнительные помещения. Всего полностью затоплено четыре поселка [в районе] - 333 дома, 706 человек, из них 135 детей проживает. Эвакуировано 680 человек. Несколько мостов отсутствует, размыты гравийные дороги, по многим дорогам проезда сегодня нет", - сказал Степанов.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. По последним данным, опубликованным пресс-службой регионального главка МЧС, в 55 населенных пунктах Иркутской области подтоплены почти 3,3 тыс. домов, где живут около 9,8 тыс. человек, а также 18 социально значимых объектов и более 3,5 тыс. приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены участки ряда дорог.