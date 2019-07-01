Более 115 тысяч тонн питьевой воды доставили в Тулун Иркутской области за выходные

ТАСС, 1 июля. Более 115 тысяч тонн питьевой воды доставили в город Тулун Иркутской области за прошедшие выходные, сообщила на совещании в Иркутске по проблемам подтопленных территории руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

"За два дня - субботу и воскресенье - мы поставили 115,5 тысячи тонн [питьевой] воды в Тулун. Та часть, которая со стороны Братска, она нуждалась в воде. Договорились с поставщиком из Братска", - сообщила Степанова.

По ее словам, еще 52 тысячи тонн воды отправили железнодорожным транспортном в Нижнеудинск. Также она сообщила, что цены на хлеб из местных пекарен в Тулуне находятся в районе 24 рублей, в Нижнеудинске 25-27 рублей. Максимальная цена на хлеб в Тулуне составила 34 рубля. При этом из 16 магазинов Тулуна только в трех не было хлеба на момент проверки.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 километра по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 километра по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", подтоплено семь участков автомобильных дорог местного значения.