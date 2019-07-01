Военные хирурги и терапевты ЦВО окажут помощь жителям Тулуна

ТАСС, 1 июля. Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа (ЦВО) направлены в город Тулун Иркутской области, где затоплено около тысячи жилых домов, для оказания помощи пострадавшим в результате паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа в понедельник.

В воскресенье, 30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

"Терапевты, хирурги и медсестры, которые входят во врачебно-сестринские бригады, направлены в Тулун. Они обеспечат проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, а также оказание медпомощи военнослужащим, задействованным в ликвидации последствий ЧС", - сказали в пресс-службе.

Также подвижная военная санитарно-эпидемиологическая группа 1026 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Екатеринбурге, Иркутске и Бийске находится в готовности к отправке в район ЧС.

Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, семь погибли, девять пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.

Всего в Иркутской области, по данным регионального главка МЧС на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тыс. жилых домов, в которых живут более 9,5 тыс. человек. Также подтоплены 18 социально значимых объектов, 3,5 тыс. приусадебных участков. Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на участке федеральной трассы "Сибирь". Подтоплены семь участков дорог местного значения.