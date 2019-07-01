За время паводка в Иркутской области в зону подтопления попали почти 33 тыс. человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Паводок в Иркутской области затронул 83 населенных пункта и почти 33 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"Комиссии по оценке ущерба начали работу в Иркутской области, где в результате воздействия комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории шести районов произошло подтопление в 83 населенных пунктах 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков. В них проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тыс. жилых домов, в которых живут более 9,5 тыс. человек. Также подтоплены 18 социально значимых объектов, 3,5 тыс. приусадебных участков. Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на участке федеральной трассы "Сибирь". Подтоплены семь участков дорог местного значения.

Жертвами стихии стали семь человек, судьба еще девяти неизвестна.