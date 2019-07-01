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Восемь человек пострадали в ДТП под Красноярском

Авария произошла на 101 км автодороги Р257 "Енисей"

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при столкновении двух машин на автодороге Р257 "Енисей", шесть человек доставлены в больницу, сообщило в понедельник ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сегодня на 101 км автодороги Р257 "Енисей" женщина 1991 г.р., управляя Toyota Mark II, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Toyota Granvia. В результате происшествия 38-летний водитель и пятеро пассажиров минивэна - две женщины 1983 г.р. и 1988 г.р., девочка и мальчик 2015 г.р., а также 13-летний подросток - доставлены в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что несовершеннолетние получили незначительные травмы благодаря удерживающим устройствам, подросток был пристегнут ремнем безопасности, маленькие дети были в детских автокреслах.

Обстоятельства аварии выясняются. Движение на участке дороги на месте ДТП ограничено одной полосой.

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