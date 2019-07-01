Сотовые операторы подключили резервную инфраструктуру в зоне паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Операторы сотовой связи подключили резервные каналы и перевели электроснабжение базовых станций на дизельные генераторы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Ограничений связи на данный момент нет, сообщили в понедельник ТАСС представители компаний.

"Технические специалисты Tele2 при содействии сотрудников МЧС, представителей местных и районных администраций в короткие сроки устранили ограничения связи в населенных пунктах, пострадавших от паводка в Иркутской области. В настоящее время ремонтные работы продолжаются на трех базовых станциях в Тайшете, Нижнеудинске и Тулуне. Доступ к ним по-прежнему осложнен из-за высокого уровня воды. Благодаря перераспределению нагрузки между базовыми станциями и использованию резервных каналов абонентам Tele2 доступна голосовая связь и мобильный интернет в штатном режиме", - сообщил ТАСС представитель Tele2 Александр Хамицевич.

Он отметил, что компания также предоставила абонентам других сотовых операторов доступ к сети в режиме аварийного межсетевого роуминга согласно указу губернатора Иркутской области. Аналогичный доступ к сетям других операторов получили и абоненты Tele2.

Инфраструктура МТС в зоне паводка не пострадала, сообщила ТАСС представитель компании Екатерина Киселева. "Вся инфраструктура связи компании МТС в зонах паводков работает в штатном режиме, разрушений не зафиксировано. В районах, где произошли отключения электропитания, аварийные бригады оперативно перевели электроснабжение базовых станций и крупных транспортных узлов от дизельных электрогенераторов. Кроме того, по указанию Федерального агентства связи был запущен аварийный межсетевой роуминг на основании введенного режима ЧС", - сказала она.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. В 55 населенных пунктах шести районов остаются подтопленными 3,2 тыс. домов, в которых проживают почти 10 тыс. человек. 41 населенный пункт остается без электроэнергии, повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплено 7 участков автомобильных дорог местного значения и участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь".