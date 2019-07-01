Уровень воды в реке Чуна, подтопившей район в Иркутской области, упал на 30 см

ТАСС, 1 июля. Уровень воды в реке Чуна, подтопившей 15 населенных пунктов в Чунском районе Иркутской области, постепенно начал снижаться. За два часа в понедельник уровень в реке снизился на 30 см - до 4,5 метров, сообщили ТАСС в ЕДДС района.

"Уровень воды на 15:00 - 4,5 метра, это снижение. На 13:00 было 4,8 метра. [По прогнозам] ориентируемся на [соседний] Нижнеудинский район - там снижение идет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, критический уровень в реке Чуна составляет 3,2 м.

По данным ЕДДС, в зоне подтопления Чунского района 15 поселков, в них 333 подтопленных дома с населением 706 человек, в том числе 115 детей. 139 человек размещены в пунктах временного размещения, остальные - у родственников.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.