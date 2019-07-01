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Паводок в Иркутской области

Пострадавшим жителям Иркутской области выдано 49 паспортов взамен утерянных

Специалисты миграционных подразделений находятся в пунктах временного размещения круглосуточно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники миграционных подразделений МВД выдали пострадавшим от паводка жителям Иркутской области 49 паспортов взамен утраченных, они выполняют свои обязанности в круглосуточным режиме в связи со сложившейся ситуацией. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в полицию обратились 49 граждан с заявлениями об утрате документов, которые были потеряны во время эвакуации либо остались в затопленных или разрушенных стихией домах. Сотрудники полиции оперативно оказали им содействие и выдали новые паспорта. Специалисты миграционных подразделений в круглосуточном режиме находятся в пунктах временного размещения пострадавших", - сказала Волк.

По ее словам, при поддержке спасателей люди на лодках вывозятся из зон затопления и в отделе по вопросам миграции проходят процедуру документирования. Подобные меры необходимы для получения первичных компенсационных и последующих выплат.

"Предоставление государственных услуг для пострадавших от наводнения ведется в приоритетном порядке. Работа по выдаче паспортов граждан Российской Федерации находится на постоянном контроле руководства областного главка", - заключила Волк.

 

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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