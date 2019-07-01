Паводок в красноярском Канске не повлиял на работу ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Паводок в городе Канск Красноярского края, где из-за подъема уровня воды в реке Кан оказались подтоплены придомовые и дачные участки, не повлиял на работу ТЭЦ. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС.

"Канская ТЭЦ СГК работает в штатном режиме, несмотря на существенно поднявшийся уровень воды в реке Кан <...>. На выработку электроэнергии и снабжение жителей города горячей водой ситуация не повлияла", - сообщили в компании.

Максимальный уровень воды в Кане отмечен в ночь на 1 июля - 4,41 метра, после чего начался медленный спад. По данным директора ТЭЦ Виктора Владимирова, критичной отметкой для гидротехнических сооружений Канской ТЭЦ является уровень воды 6,6 метра.

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщал, что спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. Из Красноярска прибыли 42 спасателя со спецтехникой. В администрации города создан штаб, который координирует действия всех служб, задействованных в спасательной операции. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления, номерах спасательных служб. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, нормализация ситуации и снятие режима ЧС в Канске ожидается до конца недели.

Город расположен на востоке Красноярского края, в нем проживают почти 90 тысяч человек. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города, в августе 1960 года паводок на реке вызвал настоящее наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 метра, затопило две трети левобережной территории Канска.