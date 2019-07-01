В Канске откроют специальные приемные для помощи пострадавшим от паводка

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Специальные общественные приемные откроют в Канске (Красноярский край) для помощи людям, чье имущество пострадало в результате паводка. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

В результате ливней на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС.

"Пик опасности пройден. Сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества... Затем надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. С завтрашнего дня, мы договорились с главой города, начнут работу своеобразные общественные приемные в наиболее пострадавших местах, чтобы объяснить людям порядок оформления документов и, самое главное, принимать оперативные меры для своевременного реагирования на изменяющуюся ситуацию", - сказал Усс.

Он не уточнил размер помощи, отметив, что оценка ущерба будет проведена после того, как вода уйдет. По оценкам губернатора, в городе пострадало имущество около 300 человек, при этом он подчеркнул, что удалось избежать последствий, касающихся жизни и здоровья людей. Губернатор добавил, что причиной паводка стали ливневые дожди. "За двое суток была превышена двухмесячная норма осадков", - отметил Усс.

Между тем, заамруководителя Сибирского межрегионального координационного совета "Единой России" Виктор Зубарев сообщил ТАСС, что краевое региональное отделение партии приняло решение об оказании помощи всем пострадавшим от паводка на территориях Иркутской области и Красноярского края. "Нужно не упустить момент, чтобы люди не остались без воды, еды и тепла", - подчеркнул Зубарев.

О паводке в Канске

Максимальный уровень воды в Кане отмечен в ночь на 1 июля - 4,41 метра, после чего начался медленный спад.

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщал, что спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают с теми, чьи участки затронул паводок. Из Красноярска прибыли 42 спасателя со спецтехникой. В администрации города создан штаб, который координирует действия всех служб, задействованных в спасательной операции. Организовано информирование жителей об уровне воды в реке Кан, районах подтопления, номерах спасательных служб. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, нормализация ситуации и снятие режима ЧС в Канске ожидается до конца недели.

Город расположен на востоке Красноярского края, в нем проживают почти 90 тысяч человек. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города, в августе 1960 года паводок на реке вызвал настоящее наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 метра, затопило две трети левобережной территории Канска.