Свыше 600 человек находятся в пунктах временного размещения в Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 600 человек, пострадавших от паводков в Иркутской области, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Вопросы обеспечения пострадавших всем необходимым решены в полном объеме, сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На особом контроле специалистов санитарной службы работа развернутых ПВР. Ведется контроль условий размещения пострадавшего населения, обеспечения необходимыми индивидуальными средствами гигиены, постельным бельем, организации питания и питьевого обеспечения. По состоянию на 1 июля в тринадцати ПВР размещено 636 человек, в том числе детей - 182. Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется", - сказано в сообщении.

Наиболее сложная паводковая ситуация складывается в городе Тулуне, Нижнеудинске, Тайшетском и Чунском районах. Роспотребнадзор контролирует доставку населению воды и состояние систем канализования и централизованного водоснабжения Иркутской области. "На 1 июля исследовано более сотни проб доставляемой воды, воды источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор полностью обеспечил население в зоне паводка необходимыми вакцинами, из числа первоочередных групп уже привито более 900 человек. В частности, доставлено 13 тыс. доз вакцины против гепатита А, 700 доз брюшнотифозной вакцины, 2100 - дизентерийной вакцины, а также препараты для лечения и профилактики бактериальных инфекций.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, семеро погибли, девять пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, в том числе 19 детей.