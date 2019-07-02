В Иркутской области начала работать горячая линия для сообщений о завышенных ценах

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Горячая линия для сообщений о необоснованном повышении цен на продукты питания в понесших ущерб от паводка районах начала работать в Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Ранее сообщалось, что рейды службы потребительского рынка Иркутской области и правоохранительных органов не выявили фактов завышения цен на хлеб в районах региона, где проходит сильнейший паводок, подтопивший дома около 4,2 тыс. местных жителей. Несмотря на это из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В правительстве Иркутской области назвали это недопустимым и пообещали разобраться с ситуацией совместно с правоохранительными органами.

"Специалисты принимают звонки по телефону горячей линии 8 (3952) 34-25-48 от населения с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, в другое время линия будет действовать в режиме автоответчика", - говорится в сообщении. Уточняется, что служба потребительского рынка Иркутской области взаимодействует с районными прокуратурами, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области и Управлением Роспотребнадзора по региону.

Служба потребительского рынка продолжает мониторинг цен на продовольственные продукты и питьевую воду.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более двух тысяч человек.