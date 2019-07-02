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Паводок в Иркутской области

Почти три тысячи запросов на выплаты для пострадавших от паводка получили в Тулуне

Как сообщили в мэрии, заявления продолжают поступать

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь запросили 2870 человек в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области, заявления продолжают поступать, сообщается во вторник на сайте администрации города.

"Заявления поступают и обрабатываются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что список пострадавших при паводках в Иркутской области, которые должны получить единовременную помощь, вырос до 8,5 тыс. человек.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался спад. По состоянию на 12:00 (7:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,10 м.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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