В иркутском Тулуне открыто движение грузовиков

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Движение для грузовых автомобилей открыто по дорогам в городе Тулуне Иркутской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Сейчас в окрестностях Тулуна скопилось 490 грузовиков, со стороны Нижнеудинска - 400, в Зиминском районе - 225. После того, как все они продолжат свой путь, трасса станет свободна для других участников дорожного движения, находящихся в Куйтунском, Черемховском, Заларинском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском и других районах области", - сообщили в пресс-службе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек.

Ранее сообщалось, что на трассе Р255 "Сибирь" в Иркутской области полностью открыто движение для всех видов транспорта. Отрезанных водой населенных пунктов больше нет.