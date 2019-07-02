Мэр Тулуна: система оповещения в городе не установлена из-за нехватки средств

ТУЛУН, 2 июля. /ТАСС/. Система оповещения жителей при ЧС была в иркутском городе Тулун, который больше остальных пострадал от паводка в регионе, однако она устарела, а на установку новой не было средств. Во время паводка жителей предупреждали при помощи СМИ и машин с громкоговорителями, сообщил во вторник ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих.

Ранее сообщалось, что в Тулуне подтоплено более трех тысяч домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Поток воды также снес 300 домов, из которых в последствии образовался затор в районе моста через реку Ия. Уровень воды в реке днем в субботу достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался спад. По состоянию на 14:00 часов (7:00 мск) 2 июля составил девять метров при критических семи метрах.

"Раньше были сирены, но такие допотопные, что пришли в негодность и их сняли. Я пришел работать, и их уже не было. Конечно, они нужны, но (финансы не позволяли установить)", - сказал Карих.

Он добавил, что людей информировали при помощи СМИ - по интернету и с привлечением телевидения, а также при помощи автомобилей, оборудованных громкоговорителями. "Все, кто жил в зоне затопления, прекрасно видели, что вода идет. Прекрасно знали, нас (власти) информировали, что идет вода, про дамбу знали - какой уровень воды", - отметил Карих.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, затопленными оказались более 3 тыс. домов, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.