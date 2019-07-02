Жители трех подтопленных районов Приангарья жалуются на необоснованные отказы в выплатах

ТАСС, 2 июля. Жители трех подтопленных районов Иркутской области, попавших в зону в зону паводка, пожаловались в прокуратуру на отказ местных властей в выплате им единовременной помощи из-за отсутствия постоянной регистрации. С такой проблемой в ведомство обратились жители Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов, сообщается во вторник на официальном сайте прокуратуры Иркутской области.

"Жители Тайшетского района жаловались на отказ в выдаче единовременной помощи. Аналогичная ситуация и в Нижнеудинском районе, где отмечаются жалобы на отказ включить их в список на получение выплат в связи с отсутствием прописки по адресу проживания и владения домом на праве собственности. <…> В Тулунском районе отмечаются жалобы о необоснованном невключении в списки лиц для получения материальной помощи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по нескольким фактам уже проведены проверки и подтверждена обоснованность жалоб жителей на неправомерный отказ от выплаты материальной помощи пострадавшим в результате паводка, готовятся меры прокурорского реагирования.

Комментарии местных властей, ответственных за проведение выплат, ТАСС получить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что список пострадавших при паводках в Иркутской области, которые должны получить единовременную помощь, вырос до 8,5 тыс. человек. Для начала первичных социальных выплат и единовременной финансовой помощи пострадавшим постановлением правительства РФ из резервного фонда выделено 662 млн рублей.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на семь метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной.