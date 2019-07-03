Замгенпрокурора России принял жалобы от граждан в пострадавшем от наводнения Тулуне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин начал прием граждан в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В Тулунском районе Иркутской области 2 июля начала работу мобильная приемная генерального прокурора РФ. Прием граждан, пострадавших от паводка, проводится в пунктах их временного размещения. Они открыты в школах, дошкольных учреждениях города Тулуна", - отметили в надзорном ведомстве.

Нескольким десяткам жителей подтопленных населенных пунктов даны подробные разъяснения законодательства о порядке получения материальной помощи, о порядке предоставления им жилых помещений взамен уничтоженных водой, о полномочиях органов государственной власти и правоохраны. В ходе работы мобильной приемной Гулягин принял жалобы от граждан на нарушения их прав, по которым незамедлительно организованы и проводятся проверки. Прокурорам поручено в судебном порядке защитить права граждан, проживающих в зоне затопления, но не зарегистрированных в жилых помещениях. Проводится также работа по восстановлению утраченных документов.

Работа мобильной приемной генерального прокурора будет продолжена 3 июля в Нижнеудинске. "Каждому гражданину, обратившемуся в органы прокуратуры, будет максимально оказана правовая помощь", - добавили в Генпрокуратуре.