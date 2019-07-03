Порядка 12 тыс. жителей Иркутской области в зоне паводка получат выплаты 3 июля

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. жителей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, до конца дня 3 июля получат выплаты в сумме 10 тыс. рублей. Об этом в среду сообщил журналистам министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"На 14:00 (09:00) 3 июля [выплаты] получили более 8,5 тыс. человек. Выплаты продолжаются, до глубокой ночи будут идти, к концу дня мы должны выйти на цифру порядка 12 тыс. человек", - сказал Родионов.

По его словам, в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от наводнения, открыты два пункта выплаты компенсаций, в них работает более 30 специалистов. В среду работники министерства отправятся в отдаленные территории Тулунского района, чтобы выплатить пострадавшим компенсации. Пункты открыты в других подтопленных районах.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 18 человек, судьба восьмерых остается неизвестной. 221 человек был госпитализирован.