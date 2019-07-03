В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области из-за ухудшения пожарной обстановки, там действуют 9 крупных лесных пожаров. Всего в области действуют 47 природных пожаров на площади более 20 тыс. га, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 3 июля до особого распоряжения в Жигаловском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Со 2 июля из-за неблагоприятных погодных условий и ухудшения лесопожарной обстановки в лесах такой же режим введен на территории Усть-Илимского района", - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, в лесах этих двух районов действуют 9 крупных пожаров. Всего в регионе бушует 47 природных пожаров на площади более 20 тыс. га.

"В связи с установившейся ветреной и жаркой погодой повысились риски возникновения новых очагов природных пожаров и переходов огня на населенные пункты", - добавили в пресс-службе.

При режиме ЧС гражданам запрещается посещать леса, разводить открытый огонь.