В районе четырех сел Иркутской области ожидается подъем уровня воды в реках

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень четырех рек повысится в районе четырех населенных пунктов в Иркутской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430-480 см при критической отметке 480 см, на реке Китой в районе села Китой до отметок 150-200 см при критической отметке 475 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 см при критической отметке 470 см, на реке Белой в районе села Мишелевка ожидаемый уровень воды 280-320 сантиметров при критической отметке 680 сантиметров", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.