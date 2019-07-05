Реконструкцию двух аэродромов в Горном Алтае оценили в 1,3 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Реконструкцию двух региональных аэропортовых комплексов в сельских районах Республики Алтай оценили в 1,3 млрд рублей. Средства предполагается получить из федерального бюджета, сообщил в пятницу на совещании министр регионального развития республики Олег Пьянков.

"Выполнение работ по реконструкции аэропортовых комплексов Усть-Кокса и Кош-Агач планируется с привлечением федеральных средств. Предварительный объем финансирования 694 млн и 607 млн руб. соответственно", - сказал Пьянков.

Он отметил, что в 1990-е годы пассажиропоток на рейсах внутри региона приближался к 80-100 тысячам ежегодно. Позднее в связи с экономической ситуацией рейсы были закрыты.

По словам врио главы региона Олега Хорохордина, для возобновления авиасообщения в селах Усть-Кокса и Кош-Агач на первом этапе потребуется минимум 150 млн рублей. В Кош-Агаче разрушено здание аэропорта, строительство блочного объекта обойдется в 50 млн рублей, минимальный ремонт полосы в Усть-Коксинском районе обойдется в 30 млн рублей, субсидирование авиаперевозок по двум аэропортам в год - порядка 52 млн рублей.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, необходимо проанализировать финансовую модель. "Главное, чтобы эти затраты были разумными и не базировались на бесконечном субсидировании текущего функционирования. Мы можем дать льготы <…> по выплате лизинговых платежей, снижению ставки, по авиационному парку", - сказал Акимов.

Об аэродроме в Кош-Агаче

Первый технический авиарейс по маршруту Горно-Алтайск - райцентр Кош-Агач был совершен 26 июня 2019 года. Его провела авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила"). Рейс был необходим для проверки состояния аэродрома для регулярных и чартерных рейсов. Первый замгендиректора авиакомпании "Сила" Александр Гениевский отметил хорошее состояние взлетно-посадочной полосы, однако пояснил, что требуется модернизация инфраструктуры.

Горный аэродромом находится на высоте почти 2 тыс. метров над уровнем моря - это сложные условия для малых самолетов из-за высоко давления и разряженного воздуха. Маршрут представляет интерес с туристической точки зрения и важен для района. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача - более 450 км.