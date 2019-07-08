Пострадавшая от паводка семья из Иркутской области получила матпомощь через суд

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области постановил выплатить единовременную материальную помощь пострадавшей от наводнения многодетной семье, которая не была зарегистрирована в своем затопленном доме, сообщила в понедельник областная прокуратура.

"В течение трех дней после обращения семьи в прокуратуру осуществлен сбор необходимых доказательств, в суд направлено заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом <…> требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен. Право на получение единовременной материальной помощи каждого члена семьи восстановлено", - говорится в сообщении.

Речь идет о семье из Нижнеудинского района с пятью детьми.

В аналогичных ситуациях оказались многие семьи в пострадавших от паводка населенных пунктах. В частности, жители города Тулуна, который больше всего пострадал от наводнения, сообщали ТАСС, что им отказали в выплате разовой материальной помощи в 10 тыс. рублей, поскольку они не были прописаны в своем затопленном жилье.

По данным местных властей, выплаты в 10 тыс. рублей уже получили почти 24 тыс. жителей региона.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Погибли 23 человека, 8 числятся пропавшими без вести.