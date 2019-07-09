Томские приставы арестовали у организации почти 100 тонн пива за долги по налогам

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Судебные приставы в Томской области арестовали почти 100 тонн пива, принадлежащих компании, которая задолжала по налогам более 100 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"В одной из организаций по производству алкогольных напитков в Кожевниковском районе в счет погашения налоговых платежей наложен арест почти на 92 тонны пива. Организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным банка данных судебных приставов, такой долг в районе есть только у одной компании, производящей алкогольные напитки, - ООО "Пивоварня "Кожевниково".

Уточняется, что под арест попало светлое пиво стоимостью 14 млн рублей. При этом ранее приставы наложили арест на транспортные средства компании - Lexus LX 570 и прицеп.

Предполагается, что продажей арестованного пива должник займется сам, а полученные средства пойдут на выплату долга.

ООО "Пивоварня "Кожевниково" зарегистрировано в 2011 году, выпускает 30 сортов пива и 9 брендов безалкогольных напитков (морсы, минеральная вода, газировка).