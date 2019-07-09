Специалисты разберутся в причинах массовой гибели пчел на пасеках Алтайского края

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники профильных ведомств Алтайского края изучат причины массовой гибели пчел в регионе. На сегодняшний день в крае о гибели пчел сообщили владельцы 81 пасеки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минсельхоза региона.

"Сообщения о массовой гибели пчел начали поступать около недели назад. На сегодня есть информация о гибели пчел в 81 хозяйстве региона в семи сельских районах. Исследованиями подтверждено, что в одном из хозяйств причиной гибели пчел стало использование химикатов против вредителей на полях. Причины гибели пчел в остальных хозяйствах устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что обозначить точное количество пасек в регионе сложно, так как многие пчеловоды свои хозяйства не регистрируют. Как пояснил во вторник на селекторном совещании с руководством районов замминистра сельского хозяйства региона Михаил Чмырев, гибель пчелосемей в крае наблюдалась и ранее, но так массово - впервые. Рабочая группа поедет в районы, чтобы проверить ситуацию на месте. Эксперты проверят хозяйственные книги пасек, проведут выезды на поля с проверкой хозяйств, которые применяли химикаты, исследуют, каким образом фермеры оповещали пчеловодов об обработке полей. "Специалисты будут работать в районах на этой неделе, данные по итогам работы они должны предоставить вечером в пятницу - дано такое поручение", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

Чмырев отметил, что ветслужбам районов необходимо обеспечить обследование пасек и выдать ветпарспорта, так как ситуация неоднозначная: у пасек, которые не прошли ветеринарное обследование, неизвестно санитарное состояние пчел и нельзя гарантировать, что гибель произошла по причине отравления, а не из-за болезней.

"[Необходимо] взять под жесткий контроль все обработки полей пестицидами, гербицидами, инсектицидами, и оповещение пчеловодов в сроки, предусмотренные законом края о пчеловодстве [об обработке полей], то есть, не менее чем за три дня до начала обработки. Во-вторых, [необходимо] проверить наличие регистрации в хозяйственных книгах пасек и личных подсобных хозяйств. <...> [Необходимо] обратить особое внимание на создание кочевых карт учета движения пасек по территории района, <...> никто не должен партизанить, как попало ставить [ульи], а потом высказывать претензии на то, что пчел потравили", - пояснил Чмырев.

Алтайский мед известен далеко за пределами региона - это один из двух наиболее известных брендов меда в России наряду с башкирским. Меда Алтая уникальны благодаря климату и ландшафту: в регионе много культурных растений и дикоросов, которые обеспечивают уникальный вкус продукта. На долю алтайских пасек приходится более 40 тыс. центнеров товарного меда - половина объема в Сибири.