СК оценил ущерб по делу министра лесного комплекса Иркутской области в 748 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу о масштабной вырубке леса в природном заказнике "Туколонь", по которому обвиняемым проходит министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, оценен в 748 млн рублей. Об этом сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, министр лесного комплекса Иркутской области, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и прекращению незаконной рубки и способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины. В результате была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, он заключен под стражу. Также к уголовной ответственности привлечены временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор автономного учреждения (ОГАУ) "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог Центра защиты леса Иркутской области Александр Владимиров. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ.

Расследование уголовного дела в отношении Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела завершается, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.