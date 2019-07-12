Более 700 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области направлены в лагеря

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 700 детей, вывезенных из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, отправлены в летние лагеря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в связи с проведением проверки соблюдения прав детей.
"В уполномоченные органы власти региона и органы местного самоуправления территорий, подвергшихся наводнению, поступило свыше 3 тысяч заявлений от родителей (законных представителей) детей о предоставлении путевок в лагеря отдыха. В летних оздоровительных учреждениях на территории области в настоящее время находится свыше 700 детей, вывезенных из пострадавших районов", - сообщили в надзорном ведомстве.
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В Генпрокуратуре отметили, что для оказания помощи Сбербанк и РЖД бесплатно предоставили 1597 путевок для организации отдыха детей в Бурятии, Крыму, Хакасии, Краснодарском, Красноярском, Приморском, Ставропольском краях, Московской, Тульской, Новосибирской, Самарской, Кемеровской областях. Остальные путевки планируется предоставить детям за счет бюджета Иркутской области. "Прокуратурой региона в правительство области направлена информация о необходимости в кратчайшие сроки принять меры к дополнительному правовому регулированию в части установления порядка и условий предоставления данной меры поддержки", - сообщили в Генпрокуратуре. Ситуация с соблюдением прав граждан, пострадавших в результате наводнения, находится на личном контроле заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По последним данным, погибли 25 человек, 9 числятся пропавшими без вести.
12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.