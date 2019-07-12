Более 700 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области направлены в лагеря

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 700 детей, вывезенных из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, отправлены в летние лагеря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в связи с проведением проверки соблюдения прав детей.

"В уполномоченные органы власти региона и органы местного самоуправления территорий, подвергшихся наводнению, поступило свыше 3 тысяч заявлений от родителей (законных представителей) детей о предоставлении путевок в лагеря отдыха. В летних оздоровительных учреждениях на территории области в настоящее время находится свыше 700 детей, вывезенных из пострадавших районов", - сообщили в надзорном ведомстве.