Председатель комитета Госдумы предложил открыть крупнейший в РФ закрытый город Северск

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный предложил депутатам думы Томской области и властям региона продумать предложения для снятия с самого крупного в РФ закрытого города - атомграда Северска - его статус, усомнившись в его необходимости. Об этом он сообщил в ходе круглого стола комитета по энергетике Госдумы, который прошел в пятницу в Томской области.

"Город за забором, есть ли в этом нужда такая, я сомневаюсь. При этом есть ответственность компании (градообразующее предприятие в Северске - Сибирский химический комбинат входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами) за состояние дел (в Северске), осуществление пожарной безопасности, не свойственных для бизнеса функций. А сегодня предприятие является не столько оборонного комплекса, а предприятием, которое работает в бизнесе, на рынке. При этом закрытость сдерживает развитие города", - сказал Завальный.

Он уточнил, что депутаты комитета по энергетике, "если будут предложения по упрощению режимов существования закрытых городов", наверняка их поддержат.

Как уточнил Завальный ТАСС, необходимости в статусе закрытого города у Северска нет - он был нужен в советские годы, так как в закрытых городах было больше социальных благ, чем даже в областных центрах, в частности, не было дефицита в продуктах. Сейчас ситуация изменилась, и закрытость только мешает городам развиваться и развивать бизнес и промышленность.

Спикер думы Томской области Оксана Козловская в ходе круглого стола, отметила, что закрытость Северска "становится реальной проблемой". "Может быть есть смысл вообще рассмотреть томскую площадку своеобразным пилотом по решению этой проблемы в РФ. Тем более, что к этому уже все готово", - сказала она.

Северск с населением более 110 тыс. человек является самым крупным в РФ закрытым городом, при этом относится к числу моногородов, где социально-экономическая ситуация в целом благополучная. Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.