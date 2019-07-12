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Падение автомобиля в реку в Туве

В Туве ввели контроль за обстановкой на опасных переправах

В пятницу при падении машины УАЗ в реку Шуй погибли девять человек

ТАСС, 12 июля. Власти Тувы ввели контроль за ситуацией на опасных дорогах и переправах после того, как при падении машины УАЗ в реку погибли 9 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр дорожно-транспортного комплекса республики Олег Бады.

"У нас по министерству объявлен режим повышенной готовности. Представители Тываавтодора, наши контролеры выехали в места, где сложные участи дорог - это приграничные, горные районы. Под особым контролем все такие объекты - переправы, мосты", - сказал Бады.

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По данным министерства, в республике несколько дней продолжаются дожди. В некоторых районах водой смывает подъезды к мостам.

Как отметил министр, контролеры уполномочены вводить временное ограничение на движение, если есть угроза безопасности людей на дорогах. "При необходимости начинаем оборудовать объезд, знаки немедленно устанавливаются", - сообщил он.

Бады добавил, что в месте, где погибли люди, "как таковой переправы не было". По его словам, дорога в районе села Тээли не является республиканской.

В пятницу автомобиль УАЗ пересекал вброд реку Шуй у села Тээли и опрокинулся в воду. На месте происшествия обнаружены тела девяти погибших, шесть из которых были несовершеннолетними. Один человек пропал без вести. По данным ГИБДД РФ, переправа осуществлялась в необорудованном месте.

Теги
РоссияТываПадение автомобиля в реку в Туве
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