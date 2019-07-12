В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей на переправе

ТАСС, 12 июля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12-13 июля в связи с гибелью людей на переправе через реку Шуй. Об этом руководитель республики написал в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в пятницу автомобиль УАЗ, пересекал вброд реку Шуй у села Тээли в Бай-Тайгинском районе и опрокинулся в воду. На месте происшествия обнаружены тела девяти погибших, шесть из которых были несовершеннолетними. Один человек пропал без вести. Водитель автомобиля проигнорировал мост через реку, который находился в трех километрах от несанкционированной переправы.

"В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей, подписал указ об объявлении траура в Республике Тыва 12-13 июля. Все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия. Торжественный вечер, посвященный празднику животноводов, перенесен на другую дату", - написал Кара-оол.

Всего в машине находились 14 человек, с собой они везли четырех живых баранов. Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку, когда машина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из ехавших в машине готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Власти Тувы возьмут на себя расходы по организации похорон погибших.