Аэропорт Республики Алтай к 2024 году может получить статус международного

ТАСС, 16 июля. Единственный действующий в Республике Алтай аэропорт может получить статус международного к 2024 году. Планируется провести реконструкцию, сообщил во вторник журналистам директор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.

"Задача стоит в течение 2020 года [начать проведение] реконструкции терминала аэропорта с увеличением его пропускной способности. Все документы по получению международного статуса находятся в правительстве РФ, все условия выполнены - ожидаем решения. <...> Надеемся, что в 2020 году вплотную займемся проектированием и в течение двух лет завершим реконструкцию перрона. Будет строительство ... международного терминала, и ... к 2024 году статус международного у аэропорта Горно-Алтайск будет", - сказал Круглов.

Директор аэропорта отметил, что предварительно стоимость реконструкции оценивается примерно в 100 млн рублей, более точные цифры будут известны после завершения проектирования. Предполагается, что средства направит владеющая аэропортом АФК "Система".

Во вторник самолет авиакомпании "Победа" совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва - Горно-Алтайск. По данным пресс-службы правительства региона, это вторая авиакомпания в республике, помимо S7, которая будет выполнять перевозки по маршруту трижды в неделю. Врио главы региона Олег Хорохордин пояснил, что в перспективе рейс может стать ежедневным. Ведется работа и по запуску рейсов на других направлениях - в Санкт-Петербург, Новокузнецк, Омск и Иркутск.

Круглов подчеркнул, что необходимость в модернизации аэропорта назрела давно: пассажиропоток с 2011 года по 2018 годы составил свыше 342 тыс. человек, а за первое полугодие 2019 года вырос на 41%. "Мы готовы принимать не только "Победу", но и другие авиакомпании - [даже] с приходом этого перевозчика мы не закрыли неудовлетворенный спрос. Первый рейс ["Победы"] пришел со 100% загрузкой, при этом у второй авиакомпании загрузка тоже на 100%. <...> Чтобы закрыть [спрос], нужны в летний период два ежедневных рейса и в зимний период [один] ежедневно", - пояснил он.

20 июня во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным работники аэропорта рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса у туристов к республике и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Президент призвал уделять внимание развитию региональной авиации.