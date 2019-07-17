Алтайский край направит на дорожный нацпроект в 2019 году около 6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Средства, которые направят в Алтайском крае на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году, составят в общей сложности около 6 млрд рублей. Регион уже направил по нацпроекту 1,8 млрд, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства транспорта региона.

"Осуществлена оплата выполненных работ и авансовых платежей в размере 1 млрд 804,8 млн рублей, в том числе 515,6 млн рублей - из федерального бюджета. Общий объем средств, запланированных на этот год, - 6 млрд рублей", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Как пояснили в Минтрансе Алтайского края, серьезную поддержку благодаря нацпроекту получат трассы, находящиеся в ведении региона. Так, стоимость ремонтных работ на дороге Белоярск - Заринск составляет порядка 100 млн рублей, Ребриха - Благовещенка - 30 млн рублей, трасса Алейск - Чарышское - 14 млн рублей. Ведутся работы в Барнаульской и Бийской агломерациях. Всего будет приведено в надлежащее качество около 200 дорожных объектов.

На сегодня, по данным Минтранса региона, работы по плану нацпроекта в крае выполнены уже на 40%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.