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Паводок в Иркутской области

Пострадавшие от паводков в Иркутской области становятся жертвами мошенников

Возбуждены три уголовных дела по фактам того, что у ищущих в интернете жилье в аренду просят предоплату и исчезают с деньгами

ИРКУТСК, 18 июля. Мошенники в Иркутской области обманывают пострадавших от паводка людей, ищущих в интернете жилье в аренду, они просят у них предоплату и исчезают с деньгами, возбуждено уже несколько уголовных дел после таких случаев, сообщила в четверг региональная прокуратура.

"По таким фактам мошенничества за 16 и 17 июля 2019 года возбуждено три уголовных дела, ход расследования которых находится на контроле органов прокуратуры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пострадавшие от действий мошенников могут обратиться в прокуратуру за консультацией.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В населенных пунктах региона были подтоплены дома и участки, социально значимые объекты, повреждены мосты и дороги. Погибли 25 человек.

Ранее сообщалось о задержании мародеров, которые похищали имущество людей в зоне подтопления.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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