Кабмин выделит 600 млн руб. на строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда первый транш в размере 600 млн рублей на строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 1,9 млрд рублей. Финансирование работ осуществляется полностью из федерального бюджета. Строительство дорожки будет вестись в рамках поручения президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска начнется в июле 2019 года. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин говорил ранее, что реализация проекта позволит увеличить количество взлетов и посадок самолетов с 12 до 25-26 в час, что снимет ограничения в развитии аэропорта на ближайшие 7-10 лет.

На Красноярском экономическом форуме в апреле 2018 года было заявлено о планах создать хаб на базе двух аэропортов - Красноярск и Черемшанка. Стоимость проекта создания хаба оценивается в 35 млрд рублей до 2027 года. При реализации этого проекта там будет построено 830 тыс. квадратных метров производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. тонн авиационных грузов и 160 тыс. контейнеров в год.

Аэропорт Красноярск (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.