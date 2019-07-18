Берег реки Ия укрепят в пострадавшем от паводка Тулуне к 22 июля

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Берег реки Ия на улице Павлова в Тулуне, где жители опасаются оползня после паводка, укрепят к 22 июля. Об этом говорится в сообщении межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.

"В настоящее время специалисты создают упор из крупнообломочной горной породы. Определен карьер для добычи камня. В ежедневном режиме работает 5 единиц техники. Работы начаты 9 июля и должны быть завершены к 22 июля", - говорится в сообщении.

Ранее дом № 28 по улице Павлова в Тулуне посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Во время паводка вода вымыла из-под опалубки здания часть грунта, а по берегу реки в этом месте пошла продольная трещина. Мутко поручил специалистам Минстроя России обследовать дом и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В населенных пунктах региона были подтоплены дома и участки, социально значимые объекты, повреждены мосты и дороги. Погибли 25 человек.