Ученые предлагают построить станцию регистрации космических лучей в Республике Алтай

ТАСС, 18 июля. Российские ученые предлагают построить установку класса мегасайнс - экспериментальную станцию регистрации космических лучей - в Чуйской котловине в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщил проректор по развитию международной деятельности Алтайского госуниверситета Роман Райкин.

"Мы считаем, что на территории России самое лучшее место для этого типа установки - это Горный Алтай и конкретно Чуйская котловина", - сказал Райкин.

По его словам, данное место удовлетворяет всем трем необходимым для установки условиям: отсутствие облачности в ночной зимний период, большая высота над уровнем моря и большая площадь. Кроме того, данная территория может быть интересна не только для астрофизиков, но и для ботаников, археологов и этнографов, сейсмологов, геоморфологов. Таким образом, станция может стать уникальным мультидисциплинарным научным центром.

Экспериментальная станция регистрации космических лучей призвана решать фундаментальные задачи астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии. Проект был разработан консорциумом университетов - международной научной коллаборацией TAIGA - для подачи на конкурс Минобрнауки РФ в начале 2018 года. Однако в связи с реорганизацией министерства, конкурс до сих пор не проведен. Стоимость проекта составляет несколько миллиардов рублей и предполагает выделение федерального финансирования.

"Космические лучи летят нам из самых дальних уголков вселенной, и это единственный источник информации о том, что там происходит. Это фундаментальная наука с одной стороны, с другой стороны, чтобы эти исследования проводить, нужно столько оборудования разработать, что это двигает вперед и технологии", - отметил Райкин.

В России реализуются два из шести проектов класса "мегасайнс": включенный в нацпроект "Наука" NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) - новый ускорительный комплекс, строящийся на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне; а также реактор ПИК - исследовательский ядерный реактор на территории Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова в Гатчине, который предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, изучения объектов микромира, а также многих других фундаментальных и прикладных научных исследований.