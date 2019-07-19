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На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском проводятся оперативно-разыскные мероприятия

По данным местных СМИ, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов"

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся под Новосибирском на заводе компании "Сибирский гурман", занимающейся производством замороженных полуфабрикатов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Действительно, на указанном предприятии сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По информации городского новостного портала НГС, следователи возбудили уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов").

Компания работает с 1995 года.

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