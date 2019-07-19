Минпромторг Новосибирской области осенью 2019 г. запустит проект "Новый сибирский продукт"

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Проект, направленный на популяризацию продукции местных производителей "Новый сибирский продукт", начнет работу осенью 2019 года. Участники проекта получат специальный знак и ряд инструментов маркетингового продвижения, что позволит увеличить долю новосибирских компаний в торговых сетях, сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

"Мы сейчас находимся в стадии запуска этого проекта ["Новый сибирский продукт"], здесь инициатива была совместно с ОПОРОЙ России. <…> Мы сейчас отправили все документы для регистрации интеллектуальной собственности. Запустим проект осенью", - сказал Останин.

Он отметил, что проект на начальном этапе будет направлен, в первую очередь, на продовольственные товары. Производители будут проходить процедуру сертификации для получения специального знака, каждые три года такую сертификацию нужно будет проходить вновь. Компании, вошедшие в проект "Новый сибирский продукт", получат маркетинговое продвижение.

"Под каждую линейку [продукции] у нас будут разные интересные форматы по продвижению", - добавил Останин.

В августе 2019 года минпромторг Новосибирской области проведет встречу с торговыми сетями, по итогам которой ряд сетей, как ожидается, войдут в проект.

Реализация проекта "Новый сибирский продукт" позволит увеличить долю товаров местного производства на прилавках. В настоящее время, по данным Останина, в регионе местные производители в среднем занимают 23-25% в торговых сетях.